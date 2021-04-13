Песков заявил, что Путин сам расскажет о второй прививке от коронавируса

"Второй укол президент делать будет. Так же, как он сообщал о первом уколе, он сообщит и о втором", - сказал представитель Кремля.

10 марта Песков говорил ТАСС, что Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины. Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными. Путин рассказывал, что после первой прививки чувствовал себя хорошо, лишь несколько дней ощущал легкий дискомфорт в левом плече. О планах пройти вакцинацию президент сообщил сам в конце марта. Он также говорил, что не намерен делать процедуру достоянием общественности.