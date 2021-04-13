В центре Владивостока обнаружили старинный тоннель

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Строители, выкопавшие котлован для строительства сухого фонтана в центре Владивостока, обнаружили тоннель, который по оценкам историков, построен в начале XX века. На странице музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в Instagram сообщается, что специалисты обнаружили в грунте следы культурных остатков, в том числе осколки фарфоровой посуды.

"При раскопке котлована <...> была обнаружена часть дренажной системы, построенной, предположительно, в начале XX века. Сотрудники музея истории Дальнего Востока имени В. Арсеньева посетили место раскопок и осмотрели котлован. При осмотре разреза было установлено, что коллектор устроен со следами культурных остатков в грунте", - говорится в сообщении.

Коллектор возведен на погребенном слое почвы с большим количеством органических остатков, что может свидетельствовать об исторической ценности объекта. Черная почва может быть поверхностью Владивостока конца XIX - начала XX века.

"Также при обследовании коллектора мы обнаружили фрагменты фарфоровой посуды конца XIX - начала XX века, в том числе осколки китайского фарфора династии Цин, конец XIX века", - сообщили в музее.

За строительство фонтана на центральной площади Владивостока ранее проголосовали около 75% опрошенных. Работы должны были завершиться к 1 сентября.