Врач считает, что для возвращающихся из Турции и Танзании надо ввести карантинный контроль

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Для россиян, возвращающихся из Турции и Танзании, которые могут быть носителями коронавируса, стоит ввести карантинный контроль. Такое мнение высказал ТАСС доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

"Независимо от того, вакцинировались ли люди, болели или болеют они коронавирусом или нет, они могут привезти вирус в Россию, где он уже начинает распространяться. Так устроен человек - мы все в своем организме держим бактерии, попавшие к нам из внешней среды. <...> Стоит ввести карантинный контроль - вернулись и отправились на две недели в обсервацию, пусть сразу сдают мазки, антитела и прочее", - сказал он.

По словам эксперта, чтобы в стране наступил спад заболеваемости, необходим популяционный иммунитет: "Он вырабатывается, когда привито и переболело более 65% населения. Поэтому чем больше людей привьются, тем лучше".

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза коронавирусной инфекции. Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.