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"Единая Россия" совместно с Минстроем 24 апреля проведет всероссийский субботник

В нем примут участие активисты волонтерских центров партии и участники предварительного голосования

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" вместе с Министерством строительства РФ проведет 24 апреля субботник во всех регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе единороссов.

"24 апреля во всех регионах совместно с Минстроем пройдет всероссийский субботник. В нем примут участие активисты волонтерских центров партии и участники предварительного голосования", - отметили в пресс-службе.

Участники мероприятия приведут в порядок территории больниц, где работают красные зоны для заболевших коронавирусом, а также помогут с уборкой пожилым людям. Кроме того, активисты традиционно уберут парки, скверы, территории соцучреждений, высадят деревья и кустарники.

"Субботники пройдут в том числе на объектах благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и партпроекта "Городская среда" - во дворах, скверах, набережных, в популярных местах отдыха людей", - сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, слова которого привели в пресс-службе.

В субботнике планирует принять участие и вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"Хуснуллин, Марат Шакирзянович
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