Картой "Тройка" можно будет пользоваться в транспорте Перми и Комсомольска-на-Амуре

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Проезд в общественном транспорте Перми и Комсомольска-на-Амуре можно будет оплатить с помощью московской транспортной карты "Тройка". Постановление о выделении 24,9 млн рублей на внедрение "Тройки" в качестве средства оплаты общественного транспорта в этих городах подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Начиная с 2020 года правительство Москвы совместно с администрациями заинтересованных регионов и городов реализует проекты внедрения карты "Тройка" для оплаты проезда в общественном транспорте <...> Внедрение карты "Тройка" в общественном транспорте Перми и Комсомольска-на-Амуре станет следующим этапом этой работы.

Заинтересованность в интеграции своих билетных систем на базе карты "Тройка" высказали более 40 регионов и городов России, включая Владимирскую, Мурманскую, Ленинградскую, Ростовскую, Смоленскую и Ярославскую области, а также города Сочи и Ульяновск", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что карта "Тройка" уже работает в общественном транспорте Тульской области - с ее помощью совершено свыше 755 тыс. поездок. Благодаря внедрению карты "Тройка" жители регионов получают возможность для более комфортного пользования общественным транспортом как у себя дома, так и при поездках в Москву. Аналогичные возможности возникают у москвичей при поездках в другие регионы.

"В Московской области "Тройкой" можно оплатить проезд на 400 маршрутах. С завтрашнего дня, 14 апреля 2021 года к ним добавятся еще более 300 маршрутов. Всего к системе подключено свыше 5 тыс. транспортных средств", - сообщили в пресс-службе.