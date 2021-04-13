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Госдума приняла во II чтении законопроект об автоматизации предоставления мер соцподдержки

Инициатива закрепляет за Министерством труда и социальной защиты статус оператора Единой государственной информационной системы социального обеспечения

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, дающий возможность назначать и предоставлять меры социальной поддержки через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

ЕГИССО действует с 1 января 2018 года и позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, а также получать органам власти сведения, необходимые для их предоставления.

"Законопроектом предлагается расширить перечень задач, решение которых будет обеспечиваться информационной системой, отнеся к ним осуществление процесса назначения и предоставления мер социальной поддержки", - говорится в пояснительной записке.

Документ также дает возможность государственным органам и организациям, предоставляющим меры социальной поддержки, у которых отсутствуют свои информационные системы, пользоваться для этих целей ЕГИССО. Кроме того, инициатива закрепляет за Министерством труда и социальной защиты РФ статус оператора ЕГИССО.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить автоматизацию процесса предоставления мер социальной поддержки, их корректность, достоверность, оперативность принятия решения соответствующими органами, а также оптимизируют для граждан процесс предоставления документов в соответствующие органы для получения мер социальной поддержки", - считают в правительстве.

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