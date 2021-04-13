В Петербурге рассчитывают, что соревнования Ironman удастся провести в полном объеме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что международные соревнования по триатлону Ironman 70.3 удастся провести в полном объеме, без необходимости ввода дополнительных ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский, курирующий в петербургском правительстве вопросы культуры и спорта.

"Мы готовимся к проведению соревнований в полном объеме и надеемся, что никакие дополнительные ограничения не появятся, - сказал Пиотровский. - В настоящее время мы прорабатываем разные сценарии и разные пути взаимодействия с приезжающими гостями, находимся в постоянном диалоге с Роспотребнадзором. Сейчас у нас положение с коронавирусом приемлемое, стабильное, и надеемся, что оно таким и сохранится. Если нет - рассматриваем различные варианты, но надеемся, что никаких дополнительных мер <...> нам не придется вводить. Если такая необходимость будет, нами проработаны пути проверки гостей города на коронавирус".

Планируется, что в соревнованиях примут участие более 2,5 тыс. спортсменов из 64 стран мира. По словам Пиотровского, участников ждет зрелищный маршрут, который пролегает по знаковым городским достопримечательностям - "невероятной красоты плавательный этап, совершенно уникальный велоэтап и беговой этап - это ЦПКиО, Крестовский остров, вокруг только что отреставрированного Елагиноостровского дворца". "У нас пройдут соревнования в том числе на ЗСД (Западный скоростной диаметр - прим. ТАСС), это довольно новая дорогая, которая примет часть велоэтапа. Это будет очень красиво", - отметил он.

Пиотровский добавил, что сам он намерен принять участие в гонке. Такие же планы озвучил и председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь, который является профессиональным велогонщиком (серебряный призер XXVI летних Олимпийских игр 1996 года в командной гонке преследования и многократный победитель и призер этапов Кубка мира, чемпионата России).

Ironman 70.3 - серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Впервые российский этап должен был состояться в июле 2020 года, но из-за пандемии был отменен. Теперь он должен пройти в период с 30 июля по 1 августа 2021 года в соответствии с требованиями WTC и при поддержке Федерации триатлона России.