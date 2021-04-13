Собянин поручил начать подготовку к новому отопительному сезону в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку городских объектов к прохождению следующего отопительного сезона в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Работы должны быть завершены до 25 августа, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. По итогам заседания мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение начать подготовку жилого фонда, социальных объектов и объектов энергетики к прохождению будущего осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.

С мая по август городские службы должны провести профилактические осмотры и ремонт инженерных систем и оборудования 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающих станций, котельных, центральных тепловых пунктов, объектов большой энергетики, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Запланирован профилактический осмотр свыше 13 тыс. км водопроводных и свыше 9 тыс. км канализационных сетей, почти 7,5 тыс. км газовых сетей и 338 газораспределительных пунктов.

"Будет проведена проверка готовности к отопительному периоду свыше 73 тыс. жилых и нежилых зданий, в том числе порядка 8,9 тыс. объектов социальной сферы. Подготовительные работы должны быть завершены до 25 августа 2021 года. Готовность к пуску тепла на социальные объекты должна быть обеспечена к 1 сентября, а к массовому пуску тепла - к 15 сентября", - добавили в пресс-службе.

В рамках подготовки к зиме ведется ремонт дорог, мостовых сооружений. В этом году планируется отремонтировать около 23 млн кв. м улично-дорожной сети, 34 мостовых сооружения. Будет проведен капитальный ремонт инженерных систем в более чем 2 тыс. многоквартирных домов.

Для содержания дорог в зимний период подготовят порядка 18,3 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и более 32 тыс. средств малой механизации. Утилизация снега будет производиться на 56 стационарных и 38 мобильных снегоплавильных пунктах суммарной мощностью 635 тыс. куб. м снега в сутки. Будет сформировано порядка 1,5 тыс. аварийных бригад, подготовлено более 1,8 тыс. аварийных источников электро- и теплоснабжения.