В Великобритании похитили самого большого кролика в мире

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Самого крупного кролика в мире похитили в Великобритании. Как сообщил во вторник телеканал Sky News , животное по кличке Дариус длиной 129 см и весом в почти 16 кг украли в субботу из его загона в местечке Стоултон в графстве Вустершир.

Аннет Эдвардс, хозяйка кролика породы фландр, уже объявила вознаграждение в размере £1 тыс. (106 тыс. рублей) тому, кто вернет ей питомца. Ранее Дариус попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой из живущих на Земле кроликов. "Каждое животное уникально, заменить его нельзя. Но еще печальнее от того, что у него был такой милый характер", - приводит слова Эдвардс газета The Daily Telegraph. Женщина добавила, что в силу преклонного возраста 11-летнему Дариусу требуется специальная диета, без которой он может умереть.

Полиция Западной Мерсии обратилась с просьбой ко всем, кто может иметь информацию о кролике-рекордсмене, поделиться ею.