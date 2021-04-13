ВЦИОМ: более половины россиян выступают за чистоту русского языка

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более двух третей россиян (67%) считают, что нужно избегать заимствований иностранных слов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Более двух третей россиян (67%) придерживаются мнения, что нужно использовать русские слова и вводить свои термины. Не согласны с ними 23% опрошенных", - говорится в сообщении.

При этом количество респондентов, придерживающихся первой точки зрения, растет в зависимости от возраста: 64% в группе 25-44-летних, 69% - среди 45-49-летних и 74% - в группе старше 60 лет. Жители крупных городов чаще придерживаются мнения о необходимости заимствования иностранных слов, нежели жители небольших населенных пунктов. В поддержку заимствований больше всего выступило жителей столицы (43%), тогда как большинство (82%) респондентов, поддерживающих чистоту русского языка, проживает в селах.

Каждый второй россиянин (54%) спокойно относится к заимствованиям, однако 33% скорее видит в этом угрозу для русского языка, а 21% однозначно выступает против. Каждый десятый (10%) ответил, что использование иностранных слов вызывает у него нескрываемое раздражение. Однако некоторые респонденты подмечают и благоприятное влияние заимствований, считая, что это однозначно (7%) и в определенной степени (23%) обогащает русский язык. Каждый день иностранные слова употребляют 21%, при этом мужчины (27%) делают это чаще женщин (17%).

В русский язык также возвращаются и старорусские слова - четверть россиян (24%) отметили, что используют их. Наиболее популярными оказались сударыня, сударушка (9%), доколе (3%), сударь (3%), барышня (2%). Почти половина россиян (48%) придерживаются мнения, что за последние десятилетия в мире увеличился интерес к русскому языку.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 марта. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.