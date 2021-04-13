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Пандемия COVID-19
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Минздрав Белоруссии заявил о начале третьей волны коронавируса

Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости COVID-19
© Михаил Семенов/ТАСС

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике, в том числе тяжелыми пневмониями коронавирусной этиологии, заявив о начале третьей волны COVID-19.

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"У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией - мы это называем началом третьей волны", - сказала журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, ее цитирует агентство БелТА.

В министерстве отметили, что специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости COVID-19, в том числе "пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения".

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БелоруссияПандемия COVID-19
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