Парад Победы в Нижнем Новгороде пройдет 9 мая на Нижневолжской набережной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апреля. /ТАСС/. Парад Победы проведут в Нижнем Новгороде 9 мая на Нижневолжской набережной, сообщил журналистам во вторник губернатор области Глеб Никитин.

В прошлом году из-за пандемии "Марш Победы" на набережной проводился 24 июня. До 2020 года парад проходил на площади Минина и Пожарского - главной площади города.

"Принято решение провести Парад Победы на Нижневолжской набережной, - сказал губернатор. - В прошлом году там проходило торжественное мероприятие "Марш Победы", посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все мы убедились в том, как это красиво и зрелищно".

По словам Никитина, в этом году на площади перед Речным вокзалом будут установлены трибуны для ветеранов Великой Отечественной войны. "День Победы всегда особый праздник, но в этом году он для нас еще связан и с 800-летием Нижнего Новгорода. Парадом на Нижневолжской набережной мы отдадим дань памяти всем поколениям героев-нижегородцев, защищавших Родину от врага", - добавил губернатор.

Первая тренировка механизированной колонны на набережной пройдет 20 апреля. В связи с этим изменится движение транспорта.

О набережной

Нижневолжская набережная - одна из самых протяженных улиц города. Имеет два уровня: первый включает в себя проезжую и пешеходную части, второй уровень, который расположен ниже и ближе к Волге, - пешеходную и велодорожку. Набережная начала формироваться в VXIII веке, когда после масштабного пожара были уничтожены деревянные дома местных купцов и ремесленников. Сейчас на набережной располагаются Речной вокзал, Чкаловская лестница, катер "Герой", Красные казармы, здания амбулатории для судовых рабочих и множество памятников архитектуры дореволюционной постройки.