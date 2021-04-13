Умер французский историк Жан-Пьер Арриньон

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Известный французский историк, один из крупнейших специалистов на Западе по истории России, Жан-Пьер Арриньон умер во вторник в возрасте 78 лет. Об этом стало известно от близких французского ученого.

"Жан-Пьер Арриньон умер 13 апреля", - сообщила в Facebook его супруга Зоя Арриньон.

Профессор Жан-Пьер Арриньон - один из ведущих французских специалистов по истории Европы и проблемам геополитики. Он входил в состав научных советов ряда университетов и исследовательских центров Франции, в том числе Института высших исследований по проблемам национальной обороны. Многие его работы были посвящены военной истории. "Факты очевидны, - подчеркивал историк в связи с 75-летием Победы над фашизмом. - Европу от нацистской оккупации освободила Россия".

Его последней работой стала книга "Моя история России" (Une histoire de la Russie), которая вышла во Франции в конце 2020 года. "Это мое интеллектуальное завещание, - отмечал он. - Россию надо изучать изнутри, ее история глобальна, я рассматриваю не только политические и экономические события, но и факты из жизни общества". В своей работе он выступал за сближение Франции и России.

За заслуги в развитии образования и научных исследований он был награжден французским орденом Академических пальм. Профессор Арриньон преподавал в университетах Пуатье и Артуа, а также являлся почетным доктором Ярославского государственного университета.