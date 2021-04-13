Госдума вводит обязательное нанесение учетных знаков на беспилотники

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому учетные опознавательные знаки должны будут наноситься на беспилотные гражданские воздушные суда.

Поправки вносятся в Воздушный кодекс. Согласно тексту, учетные знаки будут наноситься на "экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг" как на импортированные, так и произведенные в РФ. Учет беспилотников будет вести Росавиация.

Как пояснил ТАСС член профильного комитет Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский, "сегодня отсутствие в Воздушном кодексе РФ положений, предусматривающих нанесение на элементы гражданских беспилотников учетных опознавательных знаков, не дает возможность разработать и принять нормативные правовые акты, которые позволят разработать требования к учету и порядку их нанесения, это негативно отражается на уровне безопасности полетов".

"После принятия этого законопроекта можно будет сразу установить владельца дрона, если при его крушении будет причинен какой-то вред. Немало уже было случаев, когда беспилотники падали на автомобили, повреждали линии электропередач, а спросить не с кого, трудно определить владельца неучтенного аппарата", - пояснил депутат.