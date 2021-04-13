Мишустин провел для Путина экскурсию по координационному центру кабмина

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел во вторник экскурсию для главы государства Владимира Путина по объединенному рабочему пространству координационного центра кабинета министров и рассказал о своей работе на этой площадке в качестве эксперта.

"В этом пространстве кипит круглосуточная работа, примерно 120 человек, сотрудники ведомств, представители бизнеса здесь работают", - рассказал председатель правительства, обратив внимание на названия предусмотренных здесь комнат для переговоров. "Они названы именами российских полуостровов - "Камчатка", "Чукотка", "Таймыр", а открытые пространства [названы] именами рек - "Печора", "Ангара", "Иртыш", "Урал", "Амур", - пояснил Мишустин. Он заметил, что в этих зонах проходят рабочие сессии, ведется мониторинг достижения национальных целей.

Глава кабинета министров сообщил, что быстрее всех прошли обучение в центре сотрудники секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Всего прошло уже около 1,5 тыс. сессий, в 200 из них приняли участие вице-премьеры", - добавил Мишустин, отметив, что в этом пространстве специалисты собираются не как начальники и подчиненные, а сам он много раз принимал участие в обсуждениях в качестве эксперта.

"Очень важно то, что в центре сфокусированы первичные данные от федеральных органов исполнительной власти, на их основе мы строим наши аналитические инструменты", - подчеркнул председатель правительства. На его взгляд, "это новая модель государственного управления, основанная на первичных данных".