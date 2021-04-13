Международный фестиваль дайвинга открылся в китайском городе Санья на Хайнане

САНЬЯ /Китай/, 13 апреля. /ТАСС/. Церемония открытия международного фестиваля дайвинга состоялась в китайском городе Санья в провинции Хайнань. Об этом сообщила местная газета "Санья жибао".

Церемония открытия прошла на туристической базе острова Учжидао, расположенного неподалеку от Санья. На мероприятии заместитель главы города Тань Пин отметил, что городские власти совместно с частным бизнесом планируют "создать в сердцах любителей подводного плавания новый туристический имидж Санья". По словам заммэра, местное правительство надеется привлечь на остров "еще больше молодых туристов с высокой покупательной способностью" и позволить им "ощутить бесконечное очарование тропического прибрежного города".

В рамках фестиваля организаторы проведут конкурс подводной фотографии, благотворительные акции, вечеринки на закате и подводную выставку. Кроме того, они планируют организовать среди китайских интернет-знаменитостей творческое соревнование, посвященное теме дайвинга.

В последние годы дайвинг стал привлекательным видом активного отдыха на Хайнане. По данным местных властей, курорт Санья ежегодно принимает более 1,5 млн дайверов, доходы этой отрасли превышают 300 млн юаней (около $46 млн), а от сопутствующих проектов - 200 млн юаней (около $31 млн).

Китайский остров Хайнань нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За последние пять лет (2016-2020 года) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.