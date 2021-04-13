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Международный фестиваль дайвинга открылся в китайском городе Санья на Хайнане

В рамках фестиваля пройдут благотворительные акции, вечеринки, а также конкурс подводной фотографии и подводная выставка

САНЬЯ /Китай/, 13 апреля. /ТАСС/. Церемония открытия международного фестиваля дайвинга состоялась в китайском городе Санья в провинции Хайнань. Об этом сообщила местная газета "Санья жибао".

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Церемония открытия прошла на туристической базе острова Учжидао, расположенного неподалеку от Санья. На мероприятии заместитель главы города Тань Пин отметил, что городские власти совместно с частным бизнесом планируют "создать в сердцах любителей подводного плавания новый туристический имидж Санья". По словам заммэра, местное правительство надеется привлечь на остров "еще больше молодых туристов с высокой покупательной способностью" и позволить им "ощутить бесконечное очарование тропического прибрежного города".

В рамках фестиваля организаторы проведут конкурс подводной фотографии, благотворительные акции, вечеринки на закате и подводную выставку. Кроме того, они планируют организовать среди китайских интернет-знаменитостей творческое соревнование, посвященное теме дайвинга.

В последние годы дайвинг стал привлекательным видом активного отдыха на Хайнане. По данным местных властей, курорт Санья ежегодно принимает более 1,5 млн дайверов, доходы этой отрасли превышают 300 млн юаней (около $46 млн), а от сопутствующих проектов - 200 млн юаней (около $31 млн).

Китайский остров Хайнань нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За последние пять лет (2016-2020 года) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.

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