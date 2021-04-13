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Путин надеется, что все школы к сентябрю решат проблемы с организацией горячего питания

По словам президента, во многих регионах есть проблемы в этой сфере

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что все школы страны к сентябрю 2021 года решат проблемы с организацией горячего питания для учащихся. Эта тема была затронута во время посещения главой государства во вторник координационного центра правительства РФ в комплексе гостиницы "Украина" в Москве.

Сейчас, по словам Путина, во многих субъектах РФ есть проблемы в этой сфере. "До сих пор во многих регионах есть большие претензии к тому, как это (система горячего питания в школах - прим. ТАСС) организовано. Да, Роспотребнадзор сейчас проведет дополнительное обследование школ, какие-то школы пока не готовы. Надеемся, что все школы страны к сентябрю 2021 года будут уже в строю и смогут осуществлять эту функцию", - сказал президент.

Родительские комитеты должны получить возможность контроля за качеством горячего питания в школах, считает глава государства. "Точно совершенно родительские комитеты в школах могут взять под контроль качество питания и организацию этой работы", - сказал Путин. Он отметил, что сейчас родительские комитеты очень часто не допускаются до проверок качества горячего питания, "совершенно непонятно почему". "Я понимаю, что нельзя с улицы в грязных галошах на кухню зайти, понятно, есть определенные санитарные требования, но <…> и это можно организовать должным образом", - заметил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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