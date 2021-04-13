Рособрнадзор разработает методику анализа проведения ЕГЭ с учетом оценки работы директоров

МАХАЧКАЛА, 13 апреля./ТАСС/. Рособрнадзор разработает методику анализа проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с учетом оценки работы директоров школ. Об этом во вторник на совещании в Махачкале заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.

"Методику мы разработаем, до министерств доведем, в отделы образования тоже доведем и вместе с вами будем контролировать работу. И будем наказывать людей не за то, что у кого-то нет там 100-балльников и низкие результаты по итогам ЕГЭ, а будем именно предъявлять вопросы к управленцам, директорам школ, управленцам на уровне муниципалитетов за то, что они элементарно не выполняли наши методические установки и не проводили соответствующую работу", - сказал Музаев.

В рамках рабочей поездки в Дагестан Музаев также провел встречу с врио главы региона Сергеем Меликовым.

Как рассказали в пресс-службе Меликова, в рамках встречи обсуждались вопросы повышения качества школьного образования в республике при поддержке Рособрнадзора.

"Дагестан входит в шесть субъектов, с которыми мы работаем персонально. Цель данной работы, чтобы качество образования во всех школах республики, неважно в горном селе или в центре Махачкалы, было высоким и удовлетворяло пожелания и потребности родителей и учеников", - приводит пресс-служба главы Дагестана слова Музаева.