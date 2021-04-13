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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в Европе

Такое решение было принято в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 13 апреля. Компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе производителя.

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В нем отмечается, что соответствующее решение принято после рекомендации американских регуляторов приостановить использование препарата в США в связи с возможными побочными явлениями, которые может вызывать вакцина. Речь идет о шести зарегистрированных в стране случаях возникновения тромбов после прививки, которые в данный момент изучаются.

"Мы также изучаем эти случаи с европейскими властями в сфере медицины. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе", - говорится в заявлении.

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