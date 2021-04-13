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Пандемия COVID-19
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Глава РФПИ: производство "Спутника V" в скором времени начнется в Сербии, Иране и Италии

Российская вакцина уже производится в Белоруссии и Казахстане, сообщил Кирилл Дмитриев

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в скором времени начнется в Сербии и Иране, а в ближайшие месяцы - на одном из заводов компании Adienne Pharma & Biotech в Италии, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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"Российская вакцина уже производится в Белоруссии, Казахстане, совсем скоро начнется производство в Сербии, Иране. Таким образом, мы заключаем партнерство с самыми разными странами и компаниями. Мы также ожидаем, что производство вакцины начнется на итальянском заводе компании Adienne Pharma & Biotech в течение нескольких месяцев", - сказал он.

Как сообщалось ранее, РФПИ заключил ряд соглашений, обеспечивающих производство вакцины на 20 площадках в более чем 10 странах, включая Индию, Бразилию, Южную Корею, Китай, Сербию, Италию, Белоруссию, Казахстан. Производство вакцины за рубежом уже запущено. Соглашения между РФПИ и ведущими фармацевтическими компаниями позволяют произвести за 2021 год достаточное количество вакцины для вакцинации 700 млн человек.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами 60 стран, общее население которых достигает 3 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V".

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ИранИталияРоссияСербияПандемия COVID-19
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