Мишустин: более 7 млн младшеклассников уже обеспечены бесплатным горячим питанием

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские власти смогли обеспечить бесплатным горячим питанием уже свыше 7 млн учеников начальных классов. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным координационного центра правительства.

Председатель кабмина напомнил о поручении главы государства обеспечить всех учеников младших классов бесплатным горячим питанием. "Мы увидели, что не все школы соответствовали требованиям Роспотребнадзора для того, чтобы получить федеральную субсидию. Стали разбираться здесь, в координационном центре", - рассказал Мишустин.

По существовавшим правилам, пояснил он, если одна школа региона не соответствовала требованиям, то весь субъект РФ не получал федеральных дотаций. После решения этой проблемы более 1,5 млн школьников в 27 регионах начали получать бесплатное питание. "А всего более 7 млн младшеклассников по всей стране теперь обеспечены горячим питанием", - подытожил премьер.

Задачу сделать горячее питание для младших классов бесплатным Путин поставил в январе 2020 года, оглашая послание Федеральному собранию. Эта социальная норма должна заработать во всех без исключения школах страны не позднее 1 сентября 2023 года.