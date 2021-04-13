Премия "Болдинская осень", учрежденная в Нижегородской области, станет всероссийской

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апреля. /ТАСС/. Литературная премия "Болдинская осень", учрежденная властями Нижегородской области, станет всероссийской. Призовой фонд увеличится более чем в 30 раз, до почти 3 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В этом году мероприятие обретет иной формат: во-первых, премия станет всероссийской, во-вторых, ее общий призовой фонд увеличится с 90 тыс. до почти 3 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

Он добавил, что обладателям премии вручат дипломы и до 800 тыс. рублей. Также будут присуждаться поощрительные премии в размере 50 тыс. рублей номинантам так называемых коротких списков в трех номинациях. В 2021 году организаторы обновили и программу премии. Премию будут вручать в последние выходные сентября.

Одним из основных мероприятий премии станет слет молодых литераторов. Его участниками окажутся те, кто попал в "длинные списки" премии. Слет пройдет 6-8 августа на озере Литераторов в Большеболдинском районе Нижегородской области в формате палаточного лагеря.

Кроме того, в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В. И. Ленина состоятся фестиваль нижегородской книги и книжная выставка-ярмарка. В Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени Пушкина пройдет фестиваль оперного и балетного искусства "Болдинская осень". В государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике "Болдино" состоятся международная научно-практическая конференция "Болдинские чтения", фестиваль "Над миром правит Болдинская осень". Также здесь подведут итоги международного конкурса "Всемирный Пушкин".

О премии

Региональная литературная премия "Болдинская осень" существует с 2007 года. Ее соискателями могли стать начинающие и профессиональные литераторы любого возраста. За 12 лет лауреатами премии стали 18 человек.

В этом году партнерами премии выступают Фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" и Союз писателей России. Работы будут приниматься в трех номинациях: "Проза", "Поэзия" и "Литературная критика".