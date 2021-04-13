Свыше 1 тыс. волонтеров планируется привлечь для помощи на нацфинале WorldSkills Russia

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 1 тыс. добровольцев планируется привлечь для помощи в проведении финала IX национального чемпионата WorldSkills Russia, который состоится с 21 по 25 июля в Уфе в очном формате. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".

"Оргкомитет чемпионата планирует привлечь более 1 100 добровольцев из всех регионов страны. По количеству волонтеров данный чемпионат станет одним из самых масштабных. В прошлом году из-за пандемии соревнования проводились в очно-дистанционном формате, поэтому число волонтеров было сокращено до 200, а на нацфинале 2019 года в Казани численность волонтерского штаба достигала 1 500 человек", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что набор продлится до 17 мая. На чемпионате волонтеры будут, в частности, сопровождать участников и гостей, работать со службами протокола, заниматься аккредитацией и регистрацией участников, будут задействованы в организации работы всех площадок чемпионата, на церемониях открытия и закрытия. Добровольцам из других городов организаторы обеспечат проживание, трехразовое питание, страховку и необходимую экипировку.

Кроме того, для добровольцев будет организовано специальное обучение, позволяющее узнать больше о чемпионате, направлениях волонтерской работы в рамках его проведения, а также детально изучить все площадки.

В пресс-службе отметили, что волонтером можно стать вне зависимости от возраста, места жительства, образования и профессии. При этом участие в волонтерском движении позволит получить дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения и преимущество при устройстве на работу.

О чемпионате

Состязания пройдут в рамках нацпроекта "Образование" среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет. В 2021 году организаторами мероприятия выступают министерство просвещения, правительство Республики Башкортостан, АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).