Сочинский центр передал переднеазиатского леопарда в зоопарк Швеции

СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. Воспитанница Сочинского центра восстановления леопарда на Кавказе - четырехлетняя самка Багира - передана зоопарку Швеции, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ФГБУ "Сочинский национальный парк".

"В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Минприроды России, Европейской ассоциацией зоопарков и Международным союзом охраны природы, центр восстановления леопарда на Кавказе заключил договор со Шведским зоопарком и 8 апреля отправил ему самку диких кровей Багиру. Взамен в центр в рамках программы реинтродукции ранее прибыла пара переднеазиатских леопардов - самка Шива и самец Филоу. Данный обмен редкими кошками направлен на реализацию стратегии формирования группировок из неродственных особей", - сказали в пресс-службе.

Вся процедура оформления документов по отправке леопарда заняла почти полгода. Благодаря продуманной инфраструктуре Сочинского центра Багира без применения наркоза была помещена в транспортную клетку и точно в срок доставлена в таможенный пост в аэропорт Адлера, откуда и отправилась на новое место жительства. По словам руководителя центра восстановления леопарда на Кавказе, замдиректора Сочинского нацпарка Умара Семенова, специалисты центра получили подтверждение от шведских коллег, что хищница благополучно прибыла в место назначения.

Ранее сообщалось, что Багира является дочерью диких переднеазиатских леопардов - туркменского самца Алоуса и иранской самки Чери. Она стала носительницей ценных генов, которые очень востребованы в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов для оздоровления крови популяции переднеазиатского леопарда в неволе.

"Переданная зоопарком Швеции пара хищников Филоу и Шива успешно адаптировались в Сочинском центре и демонстрирует искусное умение самостоятельно добывать себе пищу. По формированию охотничьего поведения у леопардов, рожденных и выращенных в неволе, готовится к защите первая дипломная работа, выполненная в центре по итогам 45 охот хищников", - добавили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского заповедника, Национального парка "Алания", Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН, Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Финансовую поддержку мониторинга переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляет банк ВТБ. В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "Русгидро".