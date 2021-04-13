Франция приостанавливает авиасообщение с Бразилией из-за ухудшения эпидситуации

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение приостановить авиасообщение с Бразилией на неопределенное время в связи с ухудшением эпидемической обстановки в этой южноамериканской стране. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Франции Жан Кастекс во время выступления в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

"Мы констатируем, что ситуация ухудшается. В связи с этим принято решение приостановить до нового распоряжения все полеты между Бразилией и Францией", - сказал премьер.

"Опасность штамма, ранее выявленного в Бразилии, создает реальные трудности в борьбе с пандемией", - добавил Кастекс.

В Бразилии уже больше недели регистрируют около 90 тыс. новых случаев заражения коронавирусом каждый день. Страна входит в тройку государств, где отмечено наибольшее число летальных случаев, вызванных осложнениями после ковида. Первый случай заражения был выявлен в Бразилии 26 февраля прошлого года, и с тех пор от новой коронавирусной инфекции здесь умерли 350 тыс. человек.

Франция, переживающая третью волну пандемии, пока не открыла приостановленное из-за нового заболевания авиасообщение со многими странами. Оно в основном осуществляется со странами Евросоюза.