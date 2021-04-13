В Карелии менее 1% привитых от коронавируса заболели после вакцинации "Спутником V"

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 апреля. /ТАСС/. Коронавирусной инфекцией после вакцинации "Спутником V" в Карелии заболели менее 1% привитых. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

"В Республике Карелия заболевших после прививки - менее 1%. В большинстве случаев инфицирование произошло еще до формирования устойчивого иммунитета. Так, пожилой житель Петрозаводска М. (71 год) заболел ковидом в легкой форме на второй неделе после введения второго компонента вакцины "Спутник V". Пожилых пациентов, даже с легкой формой ковида, мы госпитализируем. Он находился в больнице всего одну неделю. Рядом с ним лежал пациент такого же возраста с крайне тяжелой степенью заболевания (КТ1-2), который не сделал прививку. Это говорит о многом!", - сообщил министр.

Глава республиканского ведомства подчеркнул, что вакцинация не дает гарантии того, что человек не заболеет COVID-19, но прививка поможет перенести инфекцию в легкой форме, в том числе лицам из групп риска - пожилым и людям с хроническими заболеваниями. При этом в регионе стараются сделать процесс вакцинации более удобным. Так, Минздрав республики принял решение прививать взрослых в том числе в пунктах при детских поликлиниках, чтобы родители при походе с ребенком к врачу сразу могли привиться.

"Мы решили охватить вакцинацией от коронавирусной инфекции и эту часть населения, предусмотрев в ближайшее время открытие пунктов вакцинации в детских городских поликлиниках № 1 и № 2 в Петрозаводске. Здесь будут прививать родителей, которые пришли на прием с детьми, а также всех взрослых жителей без предварительной записи с соблюдением всех противоэпидемических норм. Для этого продумана логистика с обязательным разделением потоков взрослых и детей", - пояснил Охлопков.

По последним данным, всего в республике вакцинировали более 47,7 тыс. человек, из которых свыше 22 тыс. - люди старше 50 лет. Всего же в Карелию пришли около 65 тыс. доз вакцины "Спутник V". За время пандемии в регионе выявили 44 826 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 58 человек. Выздоровели 42 639 пациентов, умерли - 423.