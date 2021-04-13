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Джоан Роулинг выпустит в октябре новую книгу для детей

Это будет отдельная история, не связанная с предыдущими работами Роулинг, для детей старше восьми лет

ТАСС, 13 апреля. Новая книга для детей английской писательницы Джоан Роулинг под названием "Рождественская свинья" (The Christmas Pig) выйдет 12 октября 2021 года.

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Об этом во вторник сообщается на сайте писательницы.

"Рождественская свинья" - трогательная, занимательная приключенческая история о любви одного ребенка к своей игрушке и о том, как далеко он пойдет, чтобы найти ее. Это отдельная история, не связанная с предыдущими работами Роулинг, она подходит для детей старше восьми лет", - говорится в описании книги.

По сюжету герой Джек обожает свою детскую игрушку - поросенка, который всегда был рядом с ним. Но в канун Рождества игрушка исчезает. Джек отправится в волшебное путешествие, чтобы спасти лучшего друга.

Уточняется, что 12 октября печатная версия книги выйдет на английском и еще более чем 20 языках. В России книга выйдет в издательстве "Азбука-Аттикус".

Роулинг - автор семи книг о волшебнике Гарри Поттере, которые продались общим тиражом более 500 млн экземпляров и были переведены на 80 языков. По романам снято восемь блокбастеров. Кроме основного цикла она написала три дополнительные книги, изданные с благотворительной целью, в том числе "Фантастические твари и где они обитают".

В 2020 году писательница вернулась к изданию литературы для детей, выпустив сказку "Икабог".

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