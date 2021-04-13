Джоан Роулинг выпустит в октябре новую книгу для детей

Джоан Роулинг и социальная несправедливость: писательница, которая не идет на поводу

Об этом во вторник сообщается на сайте писательницы.

"Рождественская свинья" - трогательная, занимательная приключенческая история о любви одного ребенка к своей игрушке и о том, как далеко он пойдет, чтобы найти ее. Это отдельная история, не связанная с предыдущими работами Роулинг, она подходит для детей старше восьми лет", - говорится в описании книги.

По сюжету герой Джек обожает свою детскую игрушку - поросенка, который всегда был рядом с ним. Но в канун Рождества игрушка исчезает. Джек отправится в волшебное путешествие, чтобы спасти лучшего друга.

Уточняется, что 12 октября печатная версия книги выйдет на английском и еще более чем 20 языках. В России книга выйдет в издательстве "Азбука-Аттикус".

Роулинг - автор семи книг о волшебнике Гарри Поттере, которые продались общим тиражом более 500 млн экземпляров и были переведены на 80 языков. По романам снято восемь блокбастеров. Кроме основного цикла она написала три дополнительные книги, изданные с благотворительной целью, в том числе "Фантастические твари и где они обитают".

В 2020 году писательница вернулась к изданию литературы для детей, выпустив сказку "Икабог".