В Петербурге впервые провели повторную пересадку сердца ребенку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Медики Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова провели первую в городе пересадку сердца ребенку, который ранее уже перенес такую операцию в Индии, но столкнулся с осложнениями. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе учреждения.

"В Центре Алмазова впервые выполнена повторная пересадка сердца - донорский орган получил 11-летний мальчик. Стоит отметить, что в России детская трансплантация возможна только от взрослого донора. Поэтому первая пересадка сердца ребенку была выполнена в Индии. Однако уже через месяц после операции у маленького пациента появились первые осложнения - стал развиваться коронарит - болезнь коронарных артерий, характеризующаяся воспалением и зарастанием их изнутри", - говорится в сообщении.

Как пояснили в учреждении, осложнения возникли из-за особенностей иммунного ответа организма на донорские ткани. Несмотря на усилия медиков и ряд операций, через три года состояние донорского сердца стало поводом для принятия решения о необходимости повторной трансплантации. Мальчика поставили в лист ожидания донорского органа. Ретрансплантацию выполнили в НМИЦ им. В. А. Алмазова 12 апреля.

"Ретрансплантацию сердца в Центре Алмазова делали впервые, а с учетом того, что на операционном столе оказался ребенок, мы четко осознавали уровень ответственности, которая на нас легла. Операция длилась 4,5 часа и прошла успешно. Ребенок в настоящее время находится в отделении реанимации, получает всю необходимую терапию", - процитировали в пресс-службе заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 врача-кардиохирурга Вадима Гребенника.

По словам главного внештатного специалиста-трансплантолога комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Германа Николаева, подобная операция была выполнена в Санкт-Петербурге впервые, в других регионах проводилось несколько таких хирургических вмешательств, в мире также такие случаи крайне редки.