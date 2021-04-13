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Пандемия COVID-19

NYT: семь штатов в США уже приостановили использование вакцины Johnson & Johnson

В США вакциной компании были привиты около 7 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти штатов Огайо, Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Джорджия и Вирджиния приостановили использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson после соответствующей рекомендации федеральных агентств. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

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В США вакциной Johnson & Johnson были привиты около 7 млн человек. Из них у шести привитых женщин после прививки стали образовываться тромбы. Одна из них умерла, другая находится в критическом состоянии в больнице.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.

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СШАПандемия COVID-19
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