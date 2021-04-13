NYT: семь штатов в США уже приостановили использование вакцины Johnson & Johnson

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти штатов Огайо, Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Мэриленд, Джорджия и Вирджиния приостановили использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson после соответствующей рекомендации федеральных агентств. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times .

В США вакциной Johnson & Johnson были привиты около 7 млн человек. Из них у шести привитых женщин после прививки стали образовываться тромбы. Одна из них умерла, другая находится в критическом состоянии в больнице.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.