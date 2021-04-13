В России впервые пройдет отбор лучших университетских библиотекарей страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. В России запустили первый конкурс, направленный на выявление лучших сотрудников университетских библиотек, первый его этап начнется 26 апреля. Ранее аналогичные конкурсы среди библиотекарей игнорировали специалистов российских вузов, новый конкурс призван повысить общественную роль библиотек университетов, а также стимулировать развитие высоких технологий в отрасли, рассказала глава жюри "Лаборатории", директор фундаментальной библиотеки РГПУ им. А. И. Герцена Натела Квелидзе-Кузнецова в пресс-центре ТАСС во вторник.

"Первый этап "Лаборатории лидерства 2021" начнется уже 26 апреля. Всего планируется проведение четырех специализированных этапов, общие итоги которых будут подведены 26 ноября. Специалисты университетских библиотек смогут поучаствовать отдельно в одном из четырех этапов и стать его победителем или же последовательно пройти все этапы и стать победителем всего конкурса. Это первое мероприятие подобного рода, и мы надеемся, что конкурс станет традиционным, так как он не только просто необходим отрасли, но и соответствует целям и задачам наших национальных проектов, в частности нацпроекта "Образование", - отметила председатель жюри во время пресс-конференции на площадке ТАСС в Санкт-Петербурге.

Организаторы конкурса в рамках пресс-конференции отметили существенную трансформацию университетских библиотек в период пандемии, которая продемонстрировала новые цифровые возможности отрасли. Мероприятие призвано изменить представление о библиотеках как об архаичной индустрии и способствовать выработке нового подхода к работе и обучению специалистов. Каждый из четырех этапов конкурса включает в себя оценку наиболее важных навыков для библиотекаря в цифровую эпоху.

Первый этап, "Центр информации", должен определить специалистов, наиболее эффективно участвующих в технологической трансформации собственных университетов, второй этап, "Центр коммуникаций", призван оценить готовность библиотекарей к современному эргономичному взаимодействию с пользователями. Две заключительные части конкурса, "Центр развития" и "Центр будущего", направлены на выявление наиболее талантливых управленцев и новаторов, готовых самостоятельно задавать новые цифровые тренды в библиотечном деле.

Победители получат возможность пройти курсы дополнительного образования за счет организаторов мероприятия, опубликовать свои статьи в главном отраслевом научном издании "Университетская книга", а также стать приглашенным участником различных библиотечных форумов и конференций, в рамках которых победители и призеры смогут продвигать свой собственный взгляд на "прекрасную библиотеку будущего".

Как отметила Квелидзе-Кузнецова, организаторы рассчитывают, что "Лаборатория лидерства" станет традиционным мероприятием для сотрудников университетских библиотек, которые раньше не имели возможности принимать участие в конкурсах, проводимых при поддержке Минкультуры преимущественно для публичных библиотек. Инициатива проведения нового отраслевого конкурса пришла со стороны самих университетских библиотек, а также российских и зарубежных научных издательств.

Об организаторах

Организаторами "Лаборатории лидерства" выступили издательство "ЭБС Лань", Ассоциация производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР) и информационно-аналитический журнал "Университетская книга", партнерами мероприятия стали издательства EBSCO и Wiley, издательский дом "Гребенников", компания "Антиплагиат", а также Национальный электронно-информационный консорциум (НЭИКОН).