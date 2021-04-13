Еврокомиссия изучает решение Johnson & Johnson отложить начало поставок вакцины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) изучает решение компании Johnson & Johnson отложить начало поставок ее вакцины в страны ЕС, что должно было произойти в апреле из-за рисков возникновения тромбоза. Об этом сообщил ТАСС представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

"Мы изучаем в настоящий момент это заявление. Мы ответим на него позднее", - сказал он.

В то же время, как сообщил ТАСС европейский источник, Еврокомиссия "находится в контакте с американской компанией" и намерена в ближайшее время получить от нее дополнительную информацию о параметрах предстоящей задержки. Данный вопрос будет также рассмотрен на ближайшем заседании Координационной группы Еврокомиссии по вакцинации.

Для использования в Европе данная вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств еще 11 марта и должна была начать поставляться в первую неделю апреля. Всего во втором квартале ЕС рассчитывает получить 55 млн доз этой вакцины.

Еврокомиссия делает особую ставку на вакцину Johnson & Johnson для наращивания темпов вакцинации в Европе, которые сильно отстали от графика в результате многочисленных сбоев с поставками вакцины, в особенности от компании AstraZeneca, которая в первом квартале поставила в ЕС не более 40 млн доз вместо законтрактованных 120 млн. Для ЕС особое значение имеет тот факт, что вакцина Joshnson & Johnson рассчитана на использование только одной дозы вместо двух у других вакцин для полноценного эффекта, что значительно упрощает логистику прививочной кампании.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе 25 марта, в первом квартале 27 стран ЕС получили порядка 106 млн доз препаратов. Еврокомиссия рассчитывает значительно нарастить поставки вакцины во втором квартале, когда ЕС должен получить 360 млн доз, в том числе 200 млн от Pfizer, 35 млн от Moderna, 70 млн (из обещанных 180 млн) от AstraZeneca, и еще 55 млн от Johnson & Johnson. Это необходимо, чтобы Евросоюз смог выполнить поставленную Брюсселем цель по вакцинации 70% взрослого населения сообщества к концу сентября.