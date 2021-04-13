Вакцинация на дому в Москве и отдых для детей в Крыму. Главное о коронавирусе за 13 апреля

Патрушев 14 апреля обсудит в Севастополе профилактику терроризма и экстремизма в Крыму

В совещании примут участие полпред в ЮФО Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также представители федеральных министерств и ведомств

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