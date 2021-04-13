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Вакцинация на дому в Москве и отдых для детей в Крыму.
Вакцинация на дому в Москве и отдых для детей в Крыму.
Вакцинация на дому в Москве и отдых для детей в Крыму.
Вакцинация на дому в Москве и отдых для детей в Крыму.
Вакцинация на дому в Москве и отдых для детей в Крыму.
Пандемия COVID-19

Вакцинация на дому в Москве и отдых для детей в Крыму. Главное о коронавирусе за 13 апреля

© Сергей Мальгавко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 657 883 случая заражения, из них новых — 8 173 (это минимум с 28 сентября). За сутки умерли 338 человек, за весь период — 103 601.
  • Детские лагеря Крыма смогут принимать школьников из других регионов с 27 мая.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 051 931 случай заражения, из них новых — 1 782.
  • В столице начали вакцинацию от коронавируса на дому. В первую очередь это коснется маломобильных граждан, а также тех, кто получает социальное обслуживание на дому.
  • Два новых пункта вакцинации откроются 14 апреля. Выездные бригады начнут работу в торговом центре "ВТБ Арена Плаза" в САО и на фуд-корте "Подсолнухи" в ВАО.
  • Также выездные бригады вакцинации от COVID-19 начнут работать в ТиНАО с 14 апреля. Сделать прививку можно будет в местных медицинских учреждениях амбулаторного звена.

Мир

  • Всего зафиксировано более 136,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Минздрав Белоруссии заявил о начале третьей волны коронавируса.
  • Применение вакцины Johnson & Johnson приостановят в США и отложат в ЕС из-за тромбоза.
  • Израиль планирует разрешить въезд для групп вакцинированных иностранных туристов с 23 мая. Путешественники должны будут пройти ПЦР-тест перед посадкой, а также сделать его и серологический анализ по прибытии в аэропорт Бен-Гурион.
  • На Украине началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac
  • Эстафета олимпийского огня впервые проходит в Японии без зрителей.
  • Итальянский Институт Спалланцани и Центр Гамалеи начали совместные исследования "Спутника V"
  • Высокую смертность от британского штамма коронавируса опровергли. Но то, что он распространяется быстрее конкурирующих штаммов, данные подтверждают.
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