Facebook разрешит пользователям оспаривать удаленные записи других людей

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Компания Facebook позволит пользователям своих соцсетей Facebook и Instagram направлять апелляции на удаление записей других людей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

"С сегодняшнего дня люди, которые пользуются Facebook и Instagram, получают возможность подавать апелляции на контент других людей, переданный на рассмотрение надзорного совета", - говорится в сообщении. Отмечается, что с октября прошлого года возможность опротестовать удаление той или иной записи была дана авторам контента. Таким образом, компания расширит возможности по оспариванию своих решений уже в ближайшие недели. Подавать апелляции можно на сообщения, статусы на странице, фотографии, видео и комментарии.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на представителя компании сообщило, что один из пользователей Facebook оспорил решение одноименной компании о блокировке учетной записи бывшего президента США Дональда Трампа на этой платформе и в Instagram.