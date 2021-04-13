В Воронеже зафиксировали температурный рекорд

ВОРОНЕЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Новый рекорд температуры воздуха в 24,4 градуса зафиксирован во вторник в Воронеже. Ранее максимальная с момента наблюдений температура для 13 апреля была отмечена 38 лет назад - в 1983 году в Воронеже было 23,4 градуса, сообщил ТАСС дежурный синоптик центра гидрометеорологии по Воронежской области Андрей Гусев.

"Сегодня было 24,4 градуса. Предыдущий рекорд был для 13 апреля отмечен в 1983 году, тогда было 23,3 градуса", - сказал Гусев.

По данным метеорологов, температурный рекорд был установлен в Воронеже и днем ранее, 12 апреля - 24,7 градуса. Ранее самая высокая для 12 апреля температура 23,5 градуса была отмечена в Воронеже в 1998 году.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, из-за установившейся в регионе аномальной жары, сильного ветра с порывами до 21 м/с и отсутствия осадков в регионе произошел резкий рост ландшафтных пожаров.