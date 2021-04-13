Россию признали лучшей страной для старта карьеры

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Россия получила первое место в списке лучших стран для начала профессиональной карьеры в ежегодном рейтинге американского журнала US News & World Report, опередив Италию, Францию, Великобританию и Катар. Соответствующие материалы опубликованы во вторник на сайте издания.

Кроме того, российская система образования заняла десятую позицию в списке привлекательности для обучения иностранцев.

Данные перечни являются частью обширного рейтинга лучших государств US News & World Report. В этом году анализ проводился по 76 критериям - например, по предпринимательской деятельности, открытости для бизнеса, качеству жизни, культурному влиянию и туризму. В совокупном списке из 78 участников Россия находится на 24-м месте, опустившись на одну строчку по сравнению с годом ранее.

Общий рейтинг возглавила Канада, далее следуют Япония, Германия, Швейцария и Австралия. Замыкают список Сербия, Сальвадор и Ирак. В перечень также попали Эстония (57-е место), Латвия (64-е место), Литва (67-е место), Украина (71-е место) и Белоруссия (75-е место).

В подрейтинге самых могущественных стран Россия заняла третью позицию, на первом и втором месте, согласно данным журнала, оказались США и Китай.

Рейтинг US News & World Report был составлен при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, участие в котором приняли около 17 тыс. человек.