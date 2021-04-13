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Патрушев 14 апреля обсудит в Севастополе профилактику терроризма и экстремизма в Крыму

В совещании примут участие полпред в ЮФО Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также представители федеральных министерств и ведомств

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит 14 апреля Севастополь, где проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Крымском полуострове. Об этом сообщила во вторник пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители федеральных министерств и ведомств.

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Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияКрымСевастополь
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