Недельное число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось до минимального

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю стало минимальным за вторую волну пандемии. За последние сутки в больницы направили 188 пациентов, сообщили во вторник в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"За прошедшую 14-ю календарную неделю зарегистрировано 2 018 госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниям. Это наименьший показатель недельной госпитализации с начала второй волны эпидемии", - говорится в сообщении. На предшествующих неделях среднее число госпитализаций в сутки составляло 293, 300 и 288. В августе 2020 года, между первой и второй волнами, это число составляло 167.

"В сравнении с августом 2020 года сейчас количество госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями на 72,6% выше", - отметили в организации.

Сейчас для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге развернуто 5,2 тыс. коек, свободно около 17%. "Доля тяжелых больных в стационарах на прошедшей неделе составляла около 26,7%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 176 пациентов. Это на 59,3% меньше пикового значения в декабре 2020 года", - рассказали в совете.

По последним данным, в Петербурге выявили 403 789 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 359 023 человека, умерли 12 665. За последние сутки в городе выявили 701 случай заражения.