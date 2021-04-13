РПЦ учредила церковный орден Александра Невского в год его 800-летия

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) учредил орден святого благоверного князя Александра Невского в системе церковных наград, сообщается на сайте Московской патриархии во вторник.

Орден Александра Невского существует в наградной системе нашей страны, им награждаются российские государственные служащие, а также зарубежные политические и общественные деятели. Священный синод РПЦ учредил одноименный орден в системе церковных наград.

"Синод постановил учредить в числе высших орденов Русской православной церкви орден святого благоверного великого князя Александра Невского и включить его в перечень высших орденов после ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси", - говорится в сообщении.

В Российской Империи орден святого благоверного великого князя Александра Невского был одной из высших наград с 1725 по 1917 годы. В современной России государственный орден Александра Невского существует с 1942 года, когда он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР для командиров дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов, "умелым командованием обеспечивших успешные действия своих частей". После распада СССР он был сохранен в наградной системе РФ.

В праздничном обращении ко Дню православной молодежи 15 февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил 2021 год годом Александра Невского. Великий князь Владимирский, князь Новгородский, Александр Невский руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. РПЦ прославила князя в лике святых в 1547 году.