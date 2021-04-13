ВОЗ ведет мониторинг ситуации с вакциной Johnson & Johnson

ЖЕНЕВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за ситуацией с вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson и ожидает выводов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и американского Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Такие пояснения дали во вторник ТАСС в ВОЗ, комментируя решение Johnson & Johnson отложить применение своей вакцины в европейских странах в связи с информацией об образовании тромбов у пациентов после ее использования.

"Мы внимательно наблюдаем [за ситуацией] и ожидаем рассмотрения [данного вопроса] со стороны EMA и FDA", - сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель организации Тарик Яшаревич. "Мы также ведем мониторинг глобальной базы данных относительно сообщений о неблагоприятных событиях, чтобы посмотреть, были ли [подобные] случаи где-либо еще", - сказал он, добавив, что на изучение этих сведений "может потребоваться время".

Как подчеркнул Яшаревич, ВОЗ "в курсе ряда сообщений о тромбоэмболических событиях с низкими тромбоцитами после прививки вакциной Johnson & Johnson". Консультативный комитет организации по безопасности вакцин "ведет плотный мониторинг этих сообщений" и проинформирует о своих изысканиях после изучения этого вопроса. ВОЗ известно также о том, что EMA "находится в процессе рассмотрения вакцины Johnson & Johnson", и что регулятор США рекомендовал приостановить прививки этой вакциной. Организация поддерживает "тесный контакт с EMA и FDA, а также с другими регуляторами в мире", резюмировал официальный представитель.

Американская компания Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов. Во вторник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса американской компании из-за возможных побочных эффектов после вакцинации.

Ранее стало известно, что EMA изучает возможные тромбоэмболические осложнения у некоторых пациентов, привившихся вакциной от коронавируса, разработанной компанией Janssen, подразделением Johnson & Johnson. На данный момент было зарегистрировано четыре случая таких осложнений, один из них имел место во время клинических испытаний, три - во время вакцинации в США. Один из них привел к летальному исходу.