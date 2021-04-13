В Петербурге заявили, что памятник на месте сгоревшей мануфактуры восстановит собственник

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Поврежденное в результате пожара здание Невской мануфактуры в Петербурге, которое относится к памятникам культурного наследия регионального значения, должно быть восстановлено за счет собственника. Об этом сообщил во вторник председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга Сергей Макаров в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Накануне губернатор города Александр Беглов заявил, что поврежденное в результате пожара здание необходимо восстановить.

"Поскольку здание в частной собственности, все расходы по экспертной оценке и дальнейшему воссозданию [памятника] лягут на плечи собственника, раз он привел ситуацию к такому печальному концу, он должен за это понести ответственность, в том числе финансовую. Как только закончат тушение, мы туда попадем, посмотрим - и будем принимать дальнейшие решения, пока сложно сказать. Его по закону собственник будет обязан воссоздать, восстановить на этой территории", - сказал Макаров.

Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, о том, что на месте сгоревшего здания построят жилье. "В силу жестких требований федерального законодательства на этом месте ничего строить нельзя. Его придется воссоздать", - сказал чиновник.

Промышленный комплекс на Октябрьской набережной существует со второй половины XIX века, в этом месте располагалась фабрика товарищества шерстяных изделий "Торнтон". Сохранившиеся на территории исторические здания, включая главный производственный корпус с водонапорной башней, дом владельца, дымовая труба и еще ряд построек признаны объектами культурного наследия регионального значения.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался в понедельник днем, площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м. Пожару был присвоен максимальный номер сложности, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Огонь из-за сильного ветра перекинулся на кровлю стоящего рядом здания.