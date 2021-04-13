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В Дубае запретили без разрешения использовать название города для спортивных мероприятий

Новый приказ направлен на повышения уровня организации спортивных мероприятий в эмирате, отметил Спортивный совет Дубая

ТАСС, 13 апреля. Спортивный совет Дубая (Dubai Sport Council) обязал получать разрешение для использования названия этого эмирата и города при проведении спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте пресс-центра правительства Дубая.

"Использования названия "Дубай" при проведении спортивных мероприятий запрещено за исключением тех случаев, когда на это получено разрешение Спортивного совета Дубая", - говорится в распоряжении.

За разрешением можно обращаться в том случае, если мероприятие окажет "значительное позитивное влияние на развитие" эмирата. "Логотип и название мероприятия со словом "Дубай" не могут принадлежать частному лицу", - уточнил совет.

"Новый приказ направлен на повышения уровня организации спортивных мероприятий в эмирате Дубай и призван обеспечить использование его названия только при проведении спортивных мероприятий, которые демонстрируют высокий уровень организации и соответствуют установленным стандартам", - отмечает Спортивный совет Дубая.

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