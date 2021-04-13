{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туроператоры заявили об увеличении продаж туров в регионы в связи с программой кешбэка

В АТОР отметили, что увидели фактически двукратное увеличение продаж туров по российским направлениям

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Программа туристического кешбэка способствовала увеличению продаж туров по российским направлениям вдвое. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

На эту тему
Весенне-летний кешбэк: как получить компенсацию за путешествие по России
Весенне-летний кешбэк:

"С учетом акции кешбэка мы увидели фактически двукратное увеличение продаж [туров] по российским направлениям. Это не только Краснодарский край и Крым, это вся география от Калининграда до Владивостока", - сказал он.

Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.

Теги
Россия
Глава Молдавии ждет объяснений от Зеленского после похищения украинского судьи в Кишиневе
Майя Санду сообщила, что ее советники пытались связаться с командой президента Украины, но он был в командировке
Читать полностью