СМИ: в ОАЭ выписали из больницы одного из самых маленьких недоношенных детей в мире

ТАСС, 13 апреля. Девочка, родившаяся 24 июня 2020 года весом 250 грамм в больнице в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), во вторник выписана из больницы. Об этом сообщает газета Gulf News.

Девочка родилась на 24-й неделе беременности. Рост ребенка при рождении составлял всего 29 сантиметров при норме в 47,5 - 60 сантиметров. Нормальный вес при рождении составляет 2,5 - 4,5 кг.

Девочка, которую назвали Латифой, провела в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 177 дней. Теперь она весит 3 825 кн.

Врачи Латифы назвали выздоровление девочки чудом и добавили, что за ее жизнь боролась команда специалистов, состоящая из кардиологов, офтальмологов, неврологов, гематологов, физиотерапевтов и хирургов, "а также родители, которые постоянно находились в больнице". Правда, первый раз взять ребенка на руки им разрешили, когда девочке исполнилось два месяца.

"Это был самый страшный день в моей жизни", - рассказала про роды мать Латифы, которая потеряла первого ребенка, также родившегося недоношенным.

По данным реестра, который ведет американский Университет Айовы, самым маленьким недоношенным ребенком в мире является девочка Сэйби. Она родилась весом 245 грамм в 2018 году в Сан-Диего в США. В 2019 году в Японии был выписан из больницы самый маленький недоношенный мальчик в мире. Его вес при рождении составлял 268 грамм.