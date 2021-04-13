В Греции отмечают большой спрос россиян на турпоездки

АФИНЫ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греция отмечает большой спрос россиян на турпоездки, но бронирование пока слабое из-за различных ограничений, определенные надежды в этом плане возлагаются на начинающийся в среду визит в Москву министра туризма Греции Хариса Теохариса. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС управляющий директор компании "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. Он полетит вместе с министром в российскую столицу.

"В данный момент у нас брони по Греции было мало, - сказал Харитидис. - На Грецию был спрос, но люди ожидают официального одобрения с российской стороны. Греческая сторона объявила, что готова принимать россиян, но Росавиация еще пока не дала добро на выполнение чартерных рейсов. Министр туризма в рамках визита собирается провести переговоры с Ростуризмом и Министерством транспорта РФ для того, чтобы было одобрены чартерные рейсы. Интерес большой, особенно на фоне того, что Турция закрыта, но нужно, чтобы все было официально, чтобы люди начали бронировать. К нам сегодня было очень много обращений, в том числе и со стороны больших групп, которые спрашивали, могут ли они перебронироваться на Грецию. Я им отвечаю: давайте немного подождем, надеемся в ближайшее время уже получить разрешение".

В настоящее время власти Греции разрешают въезд до 4 тыс. россиян в неделю исключительно воздушным путем и только в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона при наличии у приезжающих отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Это разрешение продлено 3 апреля до 19 апреля. По словам Харитидиса, по данной квоте неорганизованные российские туристы могут в настоящее время прилетать в Грецию. "Сейчас летает "Аэрофлот" два раза в неделю, [греческие] "Эгейские авиалинии" (Aegean Airlines) два раза в неделю, в Салоники еще летает авиакомпания S7, больше на данный момент ничего нет, - сказал директор. - При этом, например, туроператоры не могут формировать свой продукт на базе полетов "Аэрофлота", а самостоятельные туристы, купившие номер для проживания, могут попасть на эти рейсы. И это странно. Ведь даже сейчас на примере Турции видно, что гораздо проще вывезти организованных туристов, чем самостоятельных".

Сертификат о вакцинации

Харитидис напомнил, что пока в Греции действует семидневный карантин для всех приезжающих. "Но на самом деле во всех заявлениях говорилось, что карантин к началу туристического сезона будет снят, - сказал Харитидис. - Проблема вот в чем: Росавиация, например, смотрит на то, что пока что есть разрешение с греческой стороны только на прилет в Ираклион, Салоники и Афины максимум 4 тыс. человек в неделю плюс недельный карантин. И разрешение действует до 19 апреля. Соответственно, когда авиакомпания запрашивает разрешение с 15 мая летать, она получает отрицательный ответ, потому что ссылаются на квоты, карантин и разрешение на прилет в только три открытых аэропорта. Хотя греческая сторона заверяет, что эти ограничения будут сняты".

По словам директора "Tez Tour Греция", на данном этапе сертификат о вакцинации отходит на второй план. "Не понимаю, почему заостряют внимание на этом. Ведь заявлено, что, помимо сертификата о вакцинации, будут принимать отрицательный результат теста ПЦР или справку о наличии антител, - сказал он. - Греки готовы принимать распечатанный сертификат, который формируется на российском портале государственных услуг на английском языке. Там есть QR-код, который подтверждает подлинность документа. <...> Поэтому в этом году никому не надо зацикливаться на сертификате о вакцинации".

По словам Харитидиса, "Греция - единственная страна Евросоюза и Шенгенской зоны, которая так открыто выступает за то, чтобы принимать россиян".

Как сообщила во вторник пресс-служба греческого министерства туризма, глава этого ведомства Харис Теохарис начинает в среду свой визит в Москву, в ходе которого у него будет ряд важных встреч с представителями государственных и частных организаций туристического сектора России. 15 апреля он намерен встретиться с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зариной Догузовой и заместителем министра транспорта РФ Дмитрием Зверевым. "Предметом обсуждения на всех встречах являются вопросы, касающиеся туризма, правил и протоколов открытия рынка и границ, а также дальнейшего развития отношений между Грецией и Россией, особенно в сфере туризма", - отметили в ведомстве.