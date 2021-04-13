Суд удовлетворил иск "Царьграда" к Google

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск телеканала "Царьград" к компании Google по поводу блокировки канала на платформе YouTube. В случае неисполнения решения компании грозит прогрессивная неустойка. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь владельца телеканала Валерий Рукобратский.

"Решение суда такое: возобновить доступ к аккаунту и каналу телеканала "Царьград" в YouTube. Договор на монетизацию YouTube-канала, который был заключен, исполнить. При неисполнении судебного решения, если Google не вернет доступ к нашему каналу, взыскать с компании прогрессивную неустойку - 100 тыс. рублей в первые сутки", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в течение двух месяцев Google имеет право подать апелляцию, до этого времени судебное решение не будет вступать в силу.

Он также пояснил, что ежедневно прогрессивная неустойка увеличивается: первые сутки - 100 тыс. рублей, вторые - 200 тыс. рублей, третьи - 400 тыс. рублей, четвертые - 800 тыс. рублей.

Решение Арбитражного суда носит характер прецедента, заявил Дмитрий Магоня, управляющий партнер ART DE LEX, представлявший в процессе интересы владельца канала Константина Малофеева. "Дело носит прецедентный характер как для России, так и в глобальном масштабе. Впервые российский суд обязал компанию-резидента страны, применившей санкции, исполнять договор, от исполнения которого она отказалась вследствие санкций. Иными словами, суд признал санкции противоречащими публичному порядку РФ применительно к поведению иностранной компании", - указал Магоня. По его словам, сторона Google в суде заявила, что через девять месяцев цифры неустойки достигнут "всей суммы мирового богатства".

Адвокат также заявил, что впервые суд вынес решение по существу на основании новой нормы - ст. 248.1 АПК РФ (исключительная компетенция арбитражных судов в РФ по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера - прим. ТАСС). "Это критически важно для обеспечения доступа к правосудию для подсанкционных лиц, а у нас сейчас около половины экономики под санкциями", - указал Магоня. Также, по его словам, впервые российский суд разрешил дело с участием глобального цифрового техногиганта, указав на приоритет российского права на территории РФ, несмотря на то, что компания Google находится в США, Ирландии и других странах.

О деле

В конце июля "Царьград" сообщил о блокировке его YouTube-канала с более чем миллионом подписчиков. Как поясняли в Google, аккаунт телеканала был заблокирован в связи с "нарушением экспортного законодательства". Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями США с 2014 года.

6 августа "Царьград" и правозащитный центр Всемирного русского народного собора направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры по восстановлению заблокированного аккаунта телеканала в YouTube.