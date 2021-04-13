Медвласти США назвали опасные симптомы после вакцинации препаратом от Johnson & Johnson

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Лицам, которые недавно сделали прививку от нового коронавируса препаратом производства компании Johnson & Johnson, следует обращаться к врачам при затрудненном дыхании, возникновении головной боли, боли в ногах и животе. Об этом сообщила во вторник первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Энн Шушат.

"Если у вас болит голова, живот, ноги или наблюдается затруднение дыхания, вы должны связаться с медицинскими учреждениями и получить помощь", - рекомендовала она в ходе совместной пресс-конференции ЦКПЗ и Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США. Шушат добавила, что отслеживать вышеуказанные симптомы следует тем, кому ввели вакцину Johnson & Johnson в течение последних двух недель.

Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов. ЦКПЗ и FDA по той же причине рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением Johnson & Johnson. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после вакцинации. Одна из пациенток скончалась, еще одна находится в критическом состоянии.