Путин примет участие в заседании попечительского совета РГО

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в среду в режиме видеоконференции участие в заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

Как сообщала пресс-служба Кремля, во время мероприятия будут подведены итоги работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года.

В заседании примут участие члены попечительского, управляющего и медиа советов РГО.

РГО было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" имеет 85 региональных отделений по всей России. В 2009 году президентом РГО избрали нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. В 2010 году был создан попечительский совет общества, который возглавил Путин.

Просветительская деятельность и помощь в развитии туризма

Глава российского государства традиционно проводит такие заседания как председатель попечительского совета РГО. В последний раз подобное мероприятие состоялось в апреле 2019 года.

Во время него Путин обратил внимание на то, что организация работает во множестве сфер помимо географии, а особое место в деятельности РГО "занимает работа, связанная с продвижением и популяризацией познавательного и экологического туризма". Говоря об этом, российский лидер в том числе предложил активнее привлекать экспертов общества к созданию и наполнению туристических программ.

Тогда Путин обращал внимание и на то, что для любителей активного отдыха на сайте РГО сформированы предложения уникальных, увлекательных туристических маршрутов по следам русских исследователей-первопроходцев. Президент подчеркивал, что такие инициативы, безусловно, должны получать поддержку и поручал Минэкономразвития и Минприроды "наладить с авторитетными экспертами РГО практическое взаимодействие".

На заседании в 2018 году глава государства указывал на то, что просветительская деятельность общества становится все более "широкой и активной". Он отмечал, что "особых слов заслуживает разработанная РГО Концепция географического образования", о необходимости которой эксперты говорили долгое время. Важной Путин называл и инициативу РГО присваивать новым улицам российских городов имена великих российских географов и путешественников.

Сфера топонимики в целом нуждается в особом внимании, подчеркивал тогда президент. "Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира. Тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки", - указывал он. Российский лидер также поручал создать Атлас мира, который бы не искажал "историческую и географическую правду" об истинных названиях тех или иных объектов.

Миссия РГО

Путин неоднократно обращал внимание и на особую роль РГО для страны. В 2020 году глава государства направлял поздравление в связи со 175-летием организации и отмечал, что у истоков основания Русского географического общества стояли выдающиеся деятели. Как считает президент, отрадно, что в РГО с огромным уважением относятся к наследию предшественников и опираются на него при осуществлении новых замыслов.

Еще ранее он отмечал, что неравнодушное отношение и серьезная практическая помощь попечителей и членов медиасовета РГО позволяют "воплощать в жизнь по-настоящему полезные инициативы, вовлекать людей всех возрастов в интересную, созидательную работу, которая дает возможность лучше узнать природу, историю, культуру России, направить свой талант и энергию на благо Отечества".