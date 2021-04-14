Молодые журналисты из 45 регионов России примут участие в медиафоруме в Эрмитаже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Медиафорум молодых журналистов "Диалог культур", который проводится в 15-й раз при поддержке Государственного Эрмитажа 14-16 апреля, пройдет в смешанном формате. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель оргкомитета форума, председатель медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян, на мероприятиях будут присутствовать журналисты из 45 регионов России, приедут некоторые иностранные коллеги, остальные примут участие онлайн.

"В этом году форум пройдет в гибридном формате. В зале будет 173 человека, но будет еще онлайн-подключение", - сказал он.

По словам Джазояна, в Петербург приедут участники из 45 регионов России, к форуму присоединятся молодые журналисты евразийского пространства из Киргизии, Армении, Узбекистана, Казахстана, представители Эстонии, Латвии, Испании, Италии и других стран. Свои работы на форуме представят американские журналисты и расскажут о них в эфире.

Журналисты и блогеры обсудят на встречах роль цифровых медиа и темы, касающиеся межкультурных коммуникаций, работы и жизни в постковидном пространстве, проведут вебинары и мастер классы. В рамках форума пройдут две фотовыставки - "Я здесь живу", на которой покажут 250 лучших работ 45 фотокорреспондентов мира, и "Не рядом, но вместе", где будет собрана фотохроника пандемии. Также будет организован фестиваль документальных фильмов.

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музей участвует в этом проекте для того, чтобы в диалоге с журналистами найти общий язык с публикой. "Эрмитаж - сложнейший музей, у нас очень много смыслов. Мы стараемся перевести эти наши смыслы на разные языки - есть языки слепых, глухих, есть язык равнодушных, есть языки не очень знающих или слишком много знающих, есть язык разных поколений. Журналисты - это наши помощники в переводе", - сказал он.

Участники форума подготовят сюжеты об Эрмитаже, запланирован также выезд иностранных журналистов в Выборг, Великий Новгород и Псков для создания собственных проектов и сюжетов "Один день в России".