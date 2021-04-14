Минобрнауки намерено провести эксперимент по обучению студентов в вузе по сертификатам

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено в 2022-2024 годах провести эксперимент по обучению студентов по программам высшего образования на основе предоставления образовательных сертификатов. Его главная цель - повысить качество высшего образования и конкурентоспособность российских университетов, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Идея эксперимента в том, чтобы организовать обучение по программам высшего образования на основе предоставления образовательных сертификатов", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что министерство разработало соответствующий проект постановления правительства РФ, финальная версия документа, учитывающая позиции заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, будет представлена на общественное обсуждение после межведомственного согласования.

Проект предусматривает два вида сертификатов. Первый - для победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Второй - для обучающихся по программам высшего образования с элементами академической мобильности, то есть с возможностью освоения отдельных дисциплин (модулей) программы в вузе-партнере с последующим прохождением итоговой аттестации в базовом вузе.

Как отметили в Минобрнауки России, основная цель эксперимента - повышение качества высшего образования и конкурентоспособности российских вузов. Он должен помочь наладить эффективные механизмы финансового взаимодействия между вузами, позволяющие в простой и удобной форме финансировать прохождение студентом части обучения в другом университете по сетевой образовательной программе; укрепить конкурентоспособность учебных заведений путем предоставления обучающимся гибкой возможности изменения своей образовательной траектории через механизмы мобильности.

Кроме того, эксперимент поможет организовать мониторинг и контроль за взаиморасчетами между вузами при применении академической мобильности, а также поддержать талантливых поступающих - победителей и призеров олимпиад, предоставив им возможность выбора учебного заведения для поступления, безотносительно к существующему распределению бюджетных мест.

Механизм взаиморасчетов

Проект Минобрнауки РФ определяет механизм осуществления взаиморасчетов между вузами - участниками реализации образовательных программ в сетевой форме и механизм расчета при прохождении студентами образовательных модулей в других университетах с применением сертификатов.

"В основе механизма будет заложен принцип "деньги следуют за студентом". Например, студент обучается по сетевой программе, которой предусмотрено, что одна дисциплина, например физика, закреплена сразу за несколькими вузами-партнерами, участвующими в реализации программы. Студент выбирает из возможных вариантов тот университет, где хочет освоить физику. Там проходит обучение, успешно сдает промежуточную аттестацию. Результаты промежуточной аттестации, пройденной в вузе-партнере, являются таковыми и для базового вуза. Последний перечисляет вузу, где студентом была пройдена дисциплина, средства, равные стоимости изучения этой дисциплины", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем в пресс-службе добавили, что в настоящее время Минобрнауки России ведет консультации с Минфином России и Минэкономразвития России по механизму взаиморасчетов между университетами, поэтому до достижения согласованного решения говорить о конкретном механизме преждевременно.