В МВД не подтвердили введение с 1 июня штрафа за езду с резиной не по сезону

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Проект постановления о запрете автомобилистам ездить на резине не по сезону еще находится в стадии разработки, поэтому говорить о введении нового штрафа в размере до 500 рублей с 1 июня преждевременно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 1 июня 2021 года в РФ вступят в силу новые ограничения эксплуатации автомобилей, которые, в том числе предусматривают штраф за использование зимних покрышек летом и наоборот. "В целях гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, ведется разработка соответствующего проекта постановления правительства РФ, который в настоящее время проходит процедуру согласования", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли водителей с 1 июня начнут штрафовать за использование резины не по сезону.

В МВД назвали преждевременными вопросы о сроках введения штрафов.

В октябре 2020 года на портале проектов нормативных правовых актов был размещен разработанный МВД проект постановления, которым предлагалось запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль, а на укомплектованной шипами - в летний период. При этом отмечалось, что по решению органов исполнительной власти субъектов РФ сроки, определяющие летний и зимний периоды, могут быть увеличены.